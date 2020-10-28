Путин опроверг вторую волну коронавируса в России

Президент Владимир Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России не стоит, так как до некоторых регионов еще не дошла первая.

«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но, как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», – передает ТАСС слова Путина на встрече с членами правительства.

Тем временем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России продолжает осложняться.

«Ситуация продолжает осложняться, среднесуточный темп прироста заболеваемости у нас составляет 1%, но при тех цифрах, которые у нас есть, этого достаточно», – сообщила Голикова.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах отличается.

«В регионах ситуация различается. На конец прошлой недели в 38 регионах наблюдается устойчивая тенденция роста заболеваемости, в 18 регионах ситуация нестабильная. И в 29 регионах ситуация относительно стабильная, но в 19 из них она стабилизировалась на высоких уровнях фиксации заболевания», – сказала Голикова.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 563 976 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 171 301 человека, из них 12 361 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 346 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 26 935 человек.

Накануне, 27 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 550. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 348.

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