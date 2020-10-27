В России за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 16 550 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4312, Санкт-Петербурге – 721, Московской области – 496.

Всего в стране выявлено 1 547 774 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 158 940 человек, из них 12 844 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 320 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 26 589 человек.

Накануне, 26 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 17 347. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 797.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.