В России за сутки выявили 17,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 17 347 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5224, Санкт-Петербурге – 715, Московской области – 499.

Всего в стране выявлено 1 531 224 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 146 096 человек, из них 7574 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 219 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончись 26 269 человек.

Накануне, 25 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 710. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 637.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.