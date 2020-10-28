В России за сутки выявили 16,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 16202 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3670, Санкт-Петербурге – 727, Московской области – 505.

Всего в стране выявлено 1 563 976 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 171 301 человек, из них 12361 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 346 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 26935 человек.

Накануне, 27 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 550. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 348.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.