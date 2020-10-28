Путин пообещал бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с COVID-19

Правительство обсуждало вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, по итогам принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно, сообщил президент Владимир Путин.

«Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер правительства России – прим. ВЗГЛЯД) сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», – приводит его слова РИА «Новости».

«Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», – подчеркнул президент в ходе совещания с правительством.

Кроме того, Путин призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с коронавирусом, несмотря на то, что федеральные власти отслеживают ситуацию в каждом субъекте. Президент подчеркнул, что ситуация в каждом регионе отслеживается, федеральные власти помогают и будут помогать.

«Есть и обращения, в том числе и обращения ко мне, с некоторых территорий с просьбой прислать комиссии посмотреть, что происходит в системе здравоохранения в отдельных субъектах России. Татьяна Алексеевна, нужно это сделать. Нужно послать туда эти комиссии, посмотреть на месте, что там происходит», – сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил выделить субъектам Федерации 10 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и систем тестирования на коронавирус. «Что касается помощи регионам: знаю, что практически согласована цифра в 10 млрд рублей, нужно это сделать и сделать это прямо сейчас. Сейчас говорю о региональной помощи. Деньги должны пойти на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке, на приобретение средств индивидуальной защиты, на улучшение материально-технической базы, на тестирование», – сказал Путин.

Также Путин заявил, что говорить о второй волне коронавируса в России не стоит, так как до некоторых регионов еще не дошла первая.