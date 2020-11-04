Армения заявила об уничтожении трех азербайджанских танков

Вооруженные силы Армении в среду уничтожили три танка ВС Азербайджана, заявило армянское министерство обороны.

«На южном направлении около 10.30 были уничтожены три танка противника», – написала в Twitter пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

Она уточнила, что техника была уничтожена при наступлении танков на позиции ВС Армении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей. После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.

С утра 26 октября в Карабахе вступил с силу третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.