Полиция опровергла информацию о захвате заложников в квартире в Москве

Информация о захвате заложников в квартире на севере Москвы не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве сообщили, что «информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности», передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный злоумышленник якобы захватил заложников в квартире на севере Москвы и угрожает устроить взрыв.