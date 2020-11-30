На поддержку семей с детьми в России выделили более 1,5 трлн рублей

Более 1,5 трлн рублей было направлено на поддержку семей с детьми в 2020 году на федеральном уровне, в том числе почти 600 млрд – в рамках дополнительных мер поддержки в условиях пандемии, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Для многодетных семей, где третий ребенок родился после 1 января 2018 года, предусмотрена выплата в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Она на данный момент предоставлена почти 82 тыс. семей на общую сумму свыше 36 млрд рублей», – сказал Котяков на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, передает ТАСС.

Он также сообщил, что возможностью оформить льготную ипотеку с начала 2020 года воспользовались 58 тыс. семей с двумя детьми.

Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко рассказал, что госкомпания выделит 300 млн рублей на старт программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов.

Управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.

В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.