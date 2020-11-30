Санду запланировала первый визит на посту президента Молдавии на Украину

Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена совершить свой первый официальный визит на посту главы республики, скорее всего, в Киев.

«Я посещу Киев в январе, точная дата пока не установлена. Скорее всего, это будет мой первый официальный визит», – цитирует РИА «Новости» Санду.

Также президент отметила, что церемония ее инаугурации пройдет 24 декабря в здании Дворца республики. «К сожалению, из-за пандемии число участников будет ограничено», - сказала Санду.

Ранее Санду на встрече с послом Украины в Кишиневе Марком Шевченко призвала разморозить двусторонние отношения между странами.

Напомним, ЦИК Молдавии официально объявил кандидата от партии «Действие и солидарность» Майю Санду победителем президентских выборов в республике. В тот же день она назвала Крым «территорией Украины», а также заявила об отказе Кишинева признавать долги за российский газ для Приднестровья. Действующий президент Молдавии Игорь Додон предсказал последствия проведения антироссийской политики Санду.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового президента Молдавии.