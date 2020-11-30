ЕС собрался предложить Байдену борьбу с «авторитарными державами»

Евросоюз хочет предложить администрации Джозефа Байдена укрепить отношения ЕС и США ради борьбы с «авторитарными державами», сообщают источники.

Как пишет Financial Times, Еврокомиссия и офис главы дипломатии Евросоюза подготовили черновой вариант документа «Новая повестка дня отношений между ЕС и США в условиях глобальных изменений». В документе содержится призыв оставить разногласия в прошлом и вместе ответить на «стратегический вызов со стороны Китая». Указывается на то, что отношения ЕС и США «нуждаются в возобновлении» для защиты демократии от «авторитарных держав» и «закрытых экономик, которые эксплуатируют открытый характер» американского и европейского обществ, передает ТАСС.

Отмечается, что развитие сотрудничества возможно в таких сферах, как борьба с коронавирусом, кибербезопасность, реформа Всемирной организации здравоохранения, экология, антимонопольная политика, развертывание сетей связи пятого поколения (5G). Указывается на необходимость обсудить вопрос налогообложения – ЕС хочет ввести цифровой налог для американских технологических компаний.

ЕС поддерживает идею Байдена о проведении саммита демократических стран и видит союз с США как «основу нового глобального альянса партнеров-единомышленников». Кроме того, предлагается провести в первой половине 2021 года саммит ЕС – США. Документ, вероятно, представят лидерам европейских стран на саммите ЕС 10–11 декабря.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре предложил Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс. Между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану.

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