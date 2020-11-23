Евросоюз призвал Байдена восстановить трансатлантический альянс

Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре предложил кандидату в президенты США Джо Байдену восстановить прочный трансатлантический альянс.

«Во время звонка председатель Мишель предложил восстановить прочный трансатлантический альянс, основанный на общих интересах и общих ценностях. Он приветствовал твердую приверженность избранного президента Байдена союзникам Америки и его поддержку европейскому сотрудничеству», – говорится в сообщении Евросовета, передает РИА «Новости».

Ранее Мишель сообщил, что в разговоре с Байденом пригласил его принять участие в специальной встрече с главами государств и правительств Евросоюза в 2021 году. Он добавил, что США и ЕС должны сотрудничать по борьбе с COVID-19, изменением климата, вопросам безопасности.

Напомним, Между Евросоюзом и США во время президентства Дональда Трампа возникали непростые вопросы, среди которых, к примеру, торговля, поскольку Соединенные Штаты ввели ряд пошлин на товары из стран союза. Кроме того, США вышли из Парижского соглашения по климату, а также из ядерной сделки по Ирану. В свою очередь Байден в случае победы на выборах главы государства пообещал возобновить участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации.

7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Действующий президент Дональд Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

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