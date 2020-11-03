Обвиняемый по делу о крушении MH17 описал звуки во время катастрофы

Во время крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году был слышен звук, характерный для запуска зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», заявил обвиняемый по этому делу россиянин Олег Пулатов. Видеозапись его показаний демонстрировалась на заседаниях суда в Нидерландах.

«С одной стороны это был обычный день, обычный напряженный день. У меня было много встреч, много задач – я был и в Снежном, и в Мариновке, и в Сауровке, и в Таранах, и в Донецке. Было много встреч, были совещания, потом отдача указаний и проверка их исполнения по линии соприкосновения. (…) Потом у меня прибыли на усиление танки, надо было ими заниматься», – передает РИА «Новости» рассказ Пулатова о том, где он был в день авиакатастрофы 17 июля 2014 года.

Обвиняемый добавил, что после обеда в этот день он сопроводил эту танковую колонну в район Сауровки, оттуда танки переместили в сторону Степановки и укрыли под деревьями.

«Это было как раз примерно в 16.20-16.30. После отдачи определенных указаний на КНП (командно-наблюдательный пункт) и получении необходимой информации, я направился обратно к танковому подразделению, которое привел на новую позицию. Именно в этот момент, когда я был в машине и начал движение, я услышал нечто, похожее на работу «Стрелы-10», это был определенный шелест. Но в тот момент, когда я выскочил из машины, чтобы уточнить информацию по причинам пуска, мне уже сообщили с КНП, так как это было рядом, о том, что в районе за Торезом упал самолет», – сказал фигурант дела.

По словам россиянина, этот звук не был похож на шум, характерный при запуске ЗРК «Бук». «Нет, запуск ракеты «Стрелы-10» отличается как по шуму, оставляемому следу, звуковому сопровождению пуска. Это примерно в сравнительной характеристике как стрельба из пейнтбола или пулемета, это очень большая разница», – сказал Пулатов.

«Звук «Стрелы-10» был немножко слева, чуть сзади от меня: если говорить о местности, передо мной была Степановка, сзади меня – Снежное, правее сзади – Первомайское. Это (звук «Стрелы-10») было в 300 метрах от меня. Если привязать к местности – от Мариновки 2 км северо-западнее», – пояснил он.

Во вторник в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении рейса MH17.

До этого на суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета.

Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз–Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.