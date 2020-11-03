Федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан решили создать в России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального центра по лекарственному обеспечению граждан.

«В России появится Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина.

Отмечается, что центр будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. В частности, препаратов для лечения пациентов с орфанными и онкозаболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

«Организация будет также вести мониторинг закупок лекарств и прогнозировать потребности в медикаментах в регионах. Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв», – добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что функции учредителя возложены на министерство здравоохранения России. Ведомству поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав.

Ранее Мишустин поручил довести до регионов 5 млрд рублей, которые выделяются им на закупку лекарств для больных с коронавирусом.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин сообщил, что правительство обсуждало вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, по итогам принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно.