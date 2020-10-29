Мишустин поручил срочно довести до регионов 5 млрд рублей для больных COVID

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил уже в четверг довести до регионов 5 млрд рублей, которые выделяются им на закупку лекарств для больных с коронавирусом.

Открывая заседание кабмина, он подчеркнул, что в дополнительной помощи нуждаются люди, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Их нужно бесплатно обеспечить необходимыми лекарствами, отметил премьер.

«Вчера это предложение правительства президент поддержал. С учетом его решения сегодня направим дополнительно более 5 млрд рублей для закупки таких препаратов. Прошу министра здравоохранения и министра финансов сегодня же довести эти средства до регионов», – передает ТАСС слова Мишустина.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин сообщил, что правительство обсуждало вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, по итогам принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно.

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