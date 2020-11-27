Следователи заподозрили халатность при лечении Марадоны

В Аргентине начали расследование обстоятельств смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщил местный телеканал Todo Noticias.

Следователи планируют установить, не была ли допущена халатность со стороны медиков, следивших за здоровьем Марадоны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала.

Прокуратура заподозрила, что медсестра Хисела, заступившая на дежурство утром в день смерти Марадоны, могла дать ложные показания. Хисела заступила на дежурство в день смерти спортсмена и не разбудила его утром, хотя должна была дать одно из лекарств. Вместо этого женщина дождалась появления психолога и психиатра, которые пришли к Марадоне около 11 утра. Только после этого она прошла к нему в комнату.

Адвокат Марадоны Матиас Морла сообщал, что скорая помощь, по его данным, ехала к больному больше 30 минут, по его мнению это «преступный идиотизм». Юрист добавил, что, согласно отчету прокуратуры, около 12 часов Марадона был без присмотра медперсмонала, нанятого для наблюдения за его состоянием. Адвокат заявил, что будет добиваться расследования смерти своего клиента.

Бывший лечащий врач знаменитого футболиста Альфредо Кахе предположил, что Марадону слишком рано выписали из больницы, в которой 3 ноября тот перенес операцию из-за субдуральной гематомы. Медик подчеркнул, что рядом с футболистом постоянно должен был находиться врач, а «сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью».

Напомним, Марадона умер в среду в возрасте 60 лет, причиной стала острая сердечная недостаточность. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.