МИД отреагировал на демонтаж в Праге памятника маршалу Коневу

Россия расценивает демонтаж в Праге пьедестала памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу как стремление стереть в памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории, заявила официальный представитель МИД Россия Мария Захарова.

«Мы глубоко сожалеем, что 20 ноября в Праге [был] демонтирован пьедестал памятника маршалу Советского Союза Коневу. Мы расцениваем этот шаг по окончательному уничтожению монумента освободителю Праги от нацистских захватчиков как стремление стереть в памяти чехов одну из важнейших страниц их собственной истории. Это прискорбно», – цитирует ТАСС Захарову.

Она также отметила, что действия Праги являются нарушением положений двустороннего Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который, в частности, предусматривает обязательства по сохранению воинских памятников. «Призываем чешских партнеров вернуть двусторонние отношения в цивилизованное международно-правовое русло, в том числе в военно-мемориальной сфере. Отсутствие соответствующей реакции будем учитывать в общем комплексе нашего двустороннего сотрудничества», – подчеркнула дипломат.

20 ноября по распоряжению муниципальных властей был снесен пьедестал, на котором на площади Интербригады в шестом районе Праги с 1980 года стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Сам памятник демонтировали в начале апреля. После этого СКР возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. Захарова назвала снос памятника Коневу подлым. После сноса разгорелся политический скандал – СМИ Чехии заявили, что в страну якобы въехал российский дипломат с ядом для того, чтобы отравить причастных к сносу памятника пражских политиков. Два сотрудника посольства России в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. МИД России объявил о введении ответных мер в отношении Праги.

В сентябре председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, зачем понадобилось отдельный отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом.