Глава СК объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

Обсуждение: 8 комментариев

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Глава СК объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма

    16 сентября 2020, 14:32

    Текст: Елизавета Булкина

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, зачем понадобилось отдельный отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом.

    «Как известно, приговор Нюрнбергского военного трибунала стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. Все должны помнить, что деяния главных нацистских преступников, ответственных за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными. Тем не менее сегодня в условиях продолжающейся информационной войны увеличивается количество попыток реабилитации нацизма как внутри нашей страны, так и из-за рубежа, также мы видим ложные оценки роли нашей страны в победе над фашизмом. В целях восстановления справедливости необходимо активизировать деятельность по противодействию подобным явлениям. К тому же стремление нашего общества чтить память защитников Отечества и защитить историческую правду нашло законодательное оформление и теперь закреплено в Конституции Российской Федерации», – рассказал Бастрыкин РИА «Новости».

    «Нормы статьи Уголовного кодекса России о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК России) уже применяются к тем, кто пытается распространять нацистскую символику и идеологию фашизма. Последние примеры — это наша реакция на происходящее в ходе акции «Бессмертный полк» онлайн: жители нескольких субъектов России размещали на интернет-сайте фотографии нацистов и предателей Родины», – напомнил глава ведомства.

    «Часть уголовных дел в завершающей стадии, некоторые фигуранты предстали перед судом, один из них, житель Перми Даниил Симанов, уже осужден и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Полагаю, что назначаемое судом наказание полностью отвечает общественной опасности преступления, о чем свидетельствует и озвученный Симанову приговор. Поэтому отдельные высказывания о применении этой нормы уголовного закона как некоего карательного инструмента и не совсем вразумительные параллели с концлагерями вызывают лишь недоумение», – пояснил Бастрыкин.

    Он объяснил, что этом составе преступления все очевидно и просто, однако это не совсем так.

    «За этой простотой скрывается своя специфика. При установлении обстоятельств совершения преступления происходит не просто констатация факта несоответствия того или иного высказывания историческим событиям. Смысл как раз-таки в том, чтобы установить мотив и целенаправленность противоправных действий лица, а также объективную сторону состава преступления, которая в данном случае может выражаться в распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР», – объяснил Бастрыкин.

    «В связи с этим некоторые особенности предварительного следствия по статье о реабилитации нацизма, его специфика, а также наработанный следственный опыт и привели к необходимости образования обособленного подразделения в структуре Следственного комитета. Опять же, международный характер отдельно расследуемых фактов тоже требует концентрации навыков и знаний. Тем более что актуальность этой проблематики, как это ни печально, имеет прогрессирующую тенденцию», – уточнил председатель СК.

    Он рассказал, что в других странах также предусмотрена ответственность за подобные преступления.

    «В Уголовном кодексе ФРГ предусмотрена ответственность за распространение пропагандистских материалов антиконституционных организаций, при этом квалифицирующий признак устанавливает повышенную ответственность за распространение материалов, «содержание которых связано с идеологией национал-социализма». В Израиле существует уголовная ответственность за отрицание холокоста. В Республике Беларусь также есть уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. Кстати, в настоящее время нами налаживается сотрудничество с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Безусловно, это сотрудничество придаст дополнительный импульс по расследованию подобных преступлений», – пояснил Бастрыкин.

    «В то же время мы видим, как в Литве, Латвии и Эстонии поощряются организации бывших военнослужащих подразделений СС, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским трибуналом. На Украине школьников водят возлагать цветы на могилы нацистов, причастных к массовым убийствам мирного населения, героизируют тех, кто сотрудничал с гитлеровской Германией. Поднимают головы реваншисты и неонацисты в Европе, в частности, они активизируются в Австрии, Италии, Испании. Пока такие явления, видимо, не пугают руководство этих стран, но в дальнейшем они могут пагубно сказаться на их общественном сознании», – отметил глава СК.

    Он подчеркнул, что за рубежом также фиксируются попытки реабилитации нацизма и осквернение символов воинской славы России.

    «Действующее уголовное законодательство обязывает нас реагировать на такие преступления. Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича. Ему инкриминируется систематическое отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», путем отрицания осведомленности солдат дивизии СС «Галичина» о совершении войсками СС военных преступлений и преступлений против человечности либо самой принадлежности дивизии к войскам СС», – рассказал глава ведомства.

    «Ведется предварительное следствие в отношении гражданина Латвийской Республики, ветерана «Латышского легиона СС» Висвалдиса Лациса. Установлено, что в ноябре 2017 года в Риге под его авторством была издана книга «Латышский легион в свете истины», в тексте которой Лацис одобрил совершенные полицейскими батальонами «Латышского легиона СС» военные преступления против мирного населения. В апреле 2020 года Лацис умер, однако прекращение уголовного дела в связи со смертью фигуранта возможно только при наличии согласия близких родственников, то есть по нереабилитирующим основаниям. Поэтому расследование уголовного дела продолжается», – отметил Бастрыкин.

    Он также напомнил о возбуждении уголовного дела по факту сноса в Чехии памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который является символом воинской славы России.

    «Буквально недавно отмечен еще один факт осквернения в городе Жежмаряй Литовской Республики памятника солдатам Красной армии, расположенного на кладбище близ братской могилы красноармейцев, погибших при освобождении города. Безусловно, эти обстоятельства также стали основанием для реакции следователей СК России – в настоящее время по этому факту проводится процессуальная проверка», – отметил Бастрыкин.

    «Наша обязанность – защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны – значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан Штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета, в состав которого вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту «Без срока давности»., – добавил он.

    «Любые попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на нацистских преступников и на страны антигитлеровской коалиции, оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории. Они нелегитимны и аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла. Именно поэтому мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», – подчеркнул глава Следственного комитета.


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