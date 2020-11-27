«Калашников» занялся разработкой новых дронов-камикадзе

Дочерняя компания концерна «Калашников» (входит в Ростех) Zala Aero Group ведет работы по созданию новых беспилотников, в том числе дронов-камикадзе, заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Компания ZALA AERO GROUP, входящая в группу «Калашников», производит серию ударных беспилотных комплексов, среди которых «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Все они по своим тактико-техническим характеристикам лучше зарубежных конкурентов. Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

Напомним, летом 2019 года было опубликовано видео применения ударного беспилотника «КУБ-БЛА». Разработка была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019».