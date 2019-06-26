Российский дрон-камикадзе показали в действии

Опубликовано видео применения ударного беспилотника «КУБ-БЛА». Разработка представлена на военно-техническом форуме «Армия-2019».

Аппарат, разработанный концерном «Калашников», может развивать скорость до 130 километров в час, продолжительность полета составляет 30 минут, масса полезной нагрузки – 3 килограмма. Ширина беспилотника составляет 121 см, длина – 95 см и толщина – 16,5 см.

На видео, опубликованным концерном, дрон поразил несколько целей. В ролике аппарат на высокой скорости почти вертикально поразил цель.

В феврале в Ростехе сообщали, что концерн «Калашников» и Минобороны проведут переговоры о поставках в армию самовзрывающегося «КУБ-БЛА».