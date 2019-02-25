Минобороны намерено закупить самовзрывающиеся беспилотники

Концерн «Калашников» и Минобороны проведут переговоры о поставках в армию самовзрывающегося БПЛА «КУБ-БЛА», сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

«Со стороны зарубежных заказчиков интерес к ней огромный. Мы рассчитываем, что будет интерес и со стороны Минобороны», – сообщил Абрамов, передает ТАСС.

Он добавил, что беспилотник является эффективным и недорогим средством для уничтожения малоразмерных целей на земле. «Это легкобронированная техника, укрепления и другие цели», – уточнил топ-менеджер Ростеха.