В Британии захотели ограничить «мощь» Google и Facebook

Новый технологический регулятор в Британии будет работать над ограничением власти американской корпорации Google, соцсети Facebook и других технологических платформ, чтобы обеспечить равные условия для небольших конкурентов и справедливый рынок для потребителей, заявило правительство страны.

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) Британии получит специальное подразделение по цифровым рынкам, уполномоченное прописывать и применять новый кодекс практики для технологических компаний, устанавливающий пределы приемлемого поведения, передает The Guardian.

Кодекс затронет только компании, которые считаются обладателями «стратегического рыночного статуса», хотя пока не ясно, что это означает и какие ограничения будут введены.

«Цифровые платформы, такие как Google и Facebook, вносят значительный вклад в нашу экономику и играют огромную роль в нашей повседневной жизни, помогая нам оставаться на связи с близкими, делиться творчеством или получать доступ к последним новостям, однако доминирование только нескольких крупных технологических компаний ведет к снижению инноваций, более высоким ценам на рекламу и меньшему выбору и контролю для потребителей. Наш новый, проконкурентный режим для цифровых рынков обеспечит выбор – а значит, небольшие фирмы не будут вытеснены», – заявил министр по вопросам бизнеса Алок Шарма.

Соответствующие планы британского правительства стали реакцией на расследование CMA, которое изначально касалось индустрии цифровой рекламы, но позже сосредоточилось на доминировании Google и Facebook на рынке.

«В Великобритании и за рубежом соглашаются с тем, что концентрация власти среди ограниченного числа технологических компаний сдерживает рост сектора, сокращает инновации и оказывает негативное воздействие на людей и бизнес, которые полагаются на них. Пришло время заняться этим и войти в новую эру технического роста», – заявил министр культуры, цифровизации, СМИ и спорта Оливер Дауден.

Ранее Минюст США обвинил Google в монополизме. До этого подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.

Юрист Александр Журавлев заявлял в комментарии газете ВЗГЛЯД, касаясь вопроса необходимости создания нового законодательства для установления равной конкурентной среды на российском IT-рынке, что в данный момент «сложилась ситуация, когда меры регулирования (...) у нас имеются, но распространяются они не на всех».