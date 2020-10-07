Конгресс обвинил крупнейшие IT-компании США в монополизме

Подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.

«В том виде, в котором они существуют сейчас, Apple, Amazon, Google и Facebook обладают в каждом случае значительной властью на рынке над обширными сегментами нашей экономики. В последние годы каждая из этих компаний расширяла свое влияние и использовала его на рынке так, что в результате подрывала конкуренцию», – передает ТАСС совместное заявление главы подкомитета Дэвида Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) и председателя юридического комитета Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк).

По мнению законодателей, Конгресс должен внести изменения в антимонопольное законодательство, чтобы исправить ситуацию с интернет-гигантами.

Отчет объемом около 450 страниц по итогам 15 месяцев расследования был обнародован в среду на сайте комитета Сената по судебным вопросам.

«Наше расследование не оставляет сомнений, что есть очевидная и веская потребность в том, чтобы Конгресс и антимонопольные ведомства предприняли действие, которое восстановит конкуренцию, улучшит инновации и убережет нашу демократию», – передает РИА «Новости» текст совместного заявления.

По мнению парламентариев, Facebook приобретала потенциальных конкурентов, а Google навязывала свою технологию сайтам, чтобы укрепить свои позиции в поиске и рекламе. Amazon и Apple пользовались положением монополистов для защиты своих интересов, говорится в докладе.

В этой связи законодатели предлагают изменить бизнес-процессы, чтобы эти платформы не работали в тех же сферах, где и зависящие от них бизнесы, запретить платформам давать себе преференции, выработать стандарт, запрещающий стратегические поглощения во вред конкуренции и ряд других мер.

Напомним, в июле крупнейшие IT-компании мира – Amazon, Apple, Facebook и Google – подверглись жесткой критике во время слушаний в антимонопольном подкомитете Конгресса США. Председатель подкомитета Дэвид Сиссилин упрекнул корпорации в «монопольной власти».