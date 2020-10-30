Эксперт рассказал о недобросовестном поведении западных ИТ-гигантов в России

«У нас сейчас сложилась ситуация, когда меры регулирования российского ИТ-рынка у нас имеются, но распространяются они не на всех. Эта проблема касается прежде всего западных компаний», – заявил газете ВЗЯГЛЯД юрист Александр Журавлев, говоря о необходимости создания нового законодательства для установления равной конкурентной среды на российском ИТ-рынке.

«Сейчас в России приняты достаточно серьезные меры поддержки тех компаний, которые являются разработчиками программного обеспечения. Рассматривается и возможность увеличения этих мер в виде налоговых льгот. Также идет процесс предоставления грантов ИТ-компаниям для развития нашего сегмента рынка и поддержки возможной конкуренции с иностранными игроками», – рассказал председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

По мнению собеседника, принятые меры «очень важны, потому что они стимулируют развитие рынка». «Эти меры позволяют нашим компаниям создавать конкурентные продукты и предлагать их потребителям», – считает Журавлев.

Однако эксперт отметил, что «со стороны государства очень важно обеспечить равноприменимость законов и создать конкурентный рынок». «Ко всем игрокам, которые не исполняют закон, должны быть применены меры, которые будут работать в отношении нарушителей. А у нас сейчас ситуация, когда такие меры имеются, но распространяются не на всех», – добавил юрист.

«Получается, что небольшие добросовестные компании российского рынка прозрачно платят налоги, локализируют персональные данные, несут расходы на персонал, а иностранные гиганты, которые на российском рынке получают доходы, не соблюдают законы», – подчеркнул эксперт.

По словам Журавлева, экспертное сообщество, в частности, комиссия по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения АЮР, «уже более полугода обсуждает эти законодательство в отношении ИТ-компаний и рекомендует их Госдуме». «Пока принятие закона не произошло, но надеюсь, в скором времени это случится. У всех должны быть одинаковые права и обязанности и равенство перед законом», – заключил он.

Добавим, что в 2020 году в России были разработаны беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли, вступающие в силу в январе 2021 года. Среди них – снижение с ставки страховых взносов до 7,6% и сокращения налога на прибыль до 3%, а также выделение 7,1 млрд рублей на гранты для разработчиков уже в этом году.

При этом выяснилось, что финансовой поддержки может оказаться недостаточно без реализации регуляторных инициатив, направленных на создание равноправной конкурентной среды на российском ИТ-рынке, где отечественные компании конкурируют с зарубежными ИТ-гигантами. Особое внимание привлекают компании Google и Facebook, которые стремятся к монополии в ИТ-отрасли.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о том, что необходимо ужесточать нормы регулирования деятельности ИТ-компаний. «Нынешние штрафы для ИТ-корпораций за игнорирование интересов пользователей и прямые акты цензуры не эффективны. Для компании, которая охватывает весь мировой рынок, штраф в 400 тысяч рублей – это смешно. Нужно увеличивать цифры в сотни раз», – считает он.

Между тем Минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвиняется в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию, из-за чего потребителям был нанесен вред.

Позже член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил о том, что другая американская корпорация – Facebook – «по-хамски ведет себя в отношении россиян. Потому нам нужно в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании работать в российском правовом поле». По его словам, России нужно принять закон, обязывающий западные IT-компании открыть свои представительства на территории нашей страны.

В свою очередь издание Лента.ру писала о том, что за последние несколько лет YouTube без объяснения причин заблокировал более двух сотен русскоязычных каналов, а Twitter и Facebook отказываются локализовать данные россиян и выплачивать штрафы за несоблюдение местных законов.