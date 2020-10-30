Эксперт рассказал о недобросовестном поведении западных ИТ-гигантов в России

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30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...

Франция споткнулась о несовместимость ценностей

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс вписывания приезжих в общество пускать на самотек. Подробности...
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Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Эксперт рассказал о недобросовестном поведении западных ИТ-гигантов в России

    30 октября 2020, 13:32

    Текст: Ирина Яровая

    «У нас сейчас сложилась ситуация, когда меры регулирования российского ИТ-рынка у нас имеются, но распространяются они не на всех. Эта проблема касается прежде всего западных компаний», – заявил газете ВЗЯГЛЯД юрист Александр Журавлев, говоря о необходимости создания нового законодательства для установления равной конкурентной среды на российском ИТ-рынке.

    «Сейчас в России приняты достаточно серьезные меры поддержки тех компаний, которые являются разработчиками программного обеспечения. Рассматривается и возможность увеличения этих мер в виде налоговых льгот. Также идет процесс предоставления грантов ИТ-компаниям для развития нашего сегмента рынка и поддержки возможной конкуренции с иностранными игроками», – рассказал председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

    По мнению собеседника, принятые меры «очень важны, потому что они стимулируют развитие рынка». «Эти меры позволяют нашим компаниям создавать конкурентные продукты и предлагать их потребителям», – считает Журавлев.

    Однако эксперт отметил, что «со стороны государства очень важно обеспечить равноприменимость законов и создать конкурентный рынок». «Ко всем игрокам, которые не исполняют закон, должны быть применены меры, которые будут работать в отношении нарушителей. А у нас сейчас ситуация, когда такие меры имеются, но распространяются не на всех», – добавил юрист.

    «Получается, что небольшие добросовестные компании российского рынка прозрачно платят налоги, локализируют персональные данные, несут расходы на персонал, а иностранные гиганты, которые на российском рынке получают доходы, не соблюдают законы», – подчеркнул эксперт.

    По словам Журавлева, экспертное сообщество, в частности, комиссия по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения АЮР, «уже более полугода обсуждает эти законодательство в отношении ИТ-компаний и рекомендует их Госдуме». «Пока принятие закона не произошло, но надеюсь, в скором времени это случится. У всех должны быть одинаковые права и обязанности и равенство перед законом», – заключил он.

    Добавим, что в 2020 году в России были разработаны беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли, вступающие в силу в январе 2021 года. Среди них – снижение с ставки страховых взносов до 7,6% и сокращения налога на прибыль до 3%, а также выделение 7,1 млрд рублей на гранты для разработчиков уже в этом году.

    При этом выяснилось, что финансовой поддержки может оказаться недостаточно без реализации регуляторных инициатив, направленных на создание равноправной конкурентной среды на российском ИТ-рынке, где отечественные компании конкурируют с зарубежными ИТ-гигантами. Особое внимание привлекают компании Google и Facebook, которые стремятся к монополии в ИТ-отрасли.

    Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о том, что необходимо ужесточать нормы регулирования деятельности ИТ-компаний. «Нынешние штрафы для ИТ-корпораций за игнорирование интересов пользователей и прямые акты цензуры не эффективны. Для компании, которая охватывает весь мировой рынок, штраф в 400 тысяч рублей – это смешно. Нужно увеличивать цифры в сотни раз», – считает он.

    Между тем Минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвиняется в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию, из-за чего потребителям был нанесен вред.

    Позже член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил о том, что другая американская корпорация – Facebook – «по-хамски ведет себя в отношении россиян. Потому нам нужно в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании работать в российском правовом поле». По его словам, России нужно принять закон, обязывающий западные IT-компании открыть свои представительства на территории нашей страны.

    В свою очередь издание Лента.ру писала о том, что за последние несколько лет YouTube без объяснения причин заблокировал более двух сотен русскоязычных каналов, а Twitter и Facebook отказываются локализовать данные россиян и выплачивать штрафы за несоблюдение местных законов.


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