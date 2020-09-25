Эксперт: Западные IT-гиганты надо обязать работать в российском правовом поле

Взгляд
25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...

Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Эксперт: Западные IT-гиганты надо обязать работать в российском правовом поле

    25 сентября 2020, 18:20

    Текст: Наталья Макарова

    «Facebook по-хамски ведет себя в отношении россиян. Потому нам нужно в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании работать в российском правовом поле», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал очередную серию блокировок российских аккаунтов в Facebook, после чего посольство РФ в США обвинило соцсеть в цензуре.

    «Никакой реакции со стороны IT-гиганта в ответ на заявления наших дипломатов мы не можем ожидать, потому что его отношение к нам наплевательское и хамское. В лучшем случае нас удостоят формального сообщения о том, что удаленными аккаунтами были нарушены правила сообщества. Либо наше обращение просто проигнорируют. Так будет продолжаться до тех пор, пока в России не будут открыты представительства западных IT-компаний», – убежден первый замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич.

    Он напомнил о том, что российские аккаунты удаляются и в Facebook, и в YouTube, и в Twitter. «Они занимаются плановой зачисткой и цензурой. В Twitter недавно заблокировали аккаунт международного дискуссионного клуба «Валдай». Это уважаемая организация. За что их блокировать? Ответа нет. Но, как мне кажется, их заблокировали из-за того, что «Валдай» дает слишком серьезный экспертный анализ тех проблем, что есть в Соединенных Штатах», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, России в такой ситуации нужно отвечать на законодательном уровне и в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании открыть свои представительства на территории России. «Они должны работать в российском правовом поле, платить налоги и уважать права наших пользователей», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, представительства должны взаимодействовать со всеми органами власти по вопросам защиты прав российских пользователей. При этом возглавлять такие представительства должны граждане РФ. И поскольку защита цифровых прав россиян прописана в Конституции, это требование обязательно к выполнению», – заключил Малькевич.

    Ранее посольство России в США обвинило компанию Facebook в цензуре в связи с закрытием ряда аккаунтов, сообщает РИА Новости. Дипломаты перечислили тематику удаленных аккаунтов, включавшую протесты и выборы в Белоруссии, политику России и Украины, отношения России и НАТО, отношения России с соседними странами, а также критику внешней политики США.

    «Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из России нежелательно... Это цензура», - отмечает посольство РФ.

    В четверг Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства».

    В первую сеть входили 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп, а также 34 аккаунта в Instagram. Предположительно, их деятельность была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию и Молдавию, а также отчасти на США и Великобританию.

    Facebook утверждает, что через эти страницы распространялись «ложные данные» о ситуации в Сирии и на Украине.

    Вторая сеть включала пять аккаунтов, одну публичную страницу и одну группу, а также аккаунт в Instagram. Якобы «ложные данные» распространялись на территории Турции, стран ЕС и США.

    Третья сеть включала 23 аккаунта, шесть публичных страниц, а также восемь Instagram-аккаунтов. Она якобы использовалась для распространения сведений о положении дел в Белоруссии и на Украине.


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