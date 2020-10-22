В Госдуме призвали Google прислушаться к «голосу разума»

«Мы будем ужесточать нормы регулирования деятельности ИТ-компаний. Платформам пора прислушаться к голосу разума и требованиям нашего законодательства», – сказал депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя продолжающуюся дискуссию о мерах по принуждению американских интернет-корпораций к соблюдению российского законодательства.

«Нынешние штрафы для ИТ-корпораций за игнорирование интересов пользователей и прямые акты цензуры не эффективны, – считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. – Для компании, которая охватывает весь мировой рынок, штраф в 400 тысяч рублей – это смешно. Нужно увеличивать цифры в сотни раз. При этом пока гиганты вроде Google или Facebook не имеют своих представительств в нашей стране, взимать с них штрафы проблематично. Нужно обязать их открыть свои локальные офисы, если они хотят работать и зарабатывать в России».

«Помимо штрафов, с правовым нигилизмом глобальных ИТ-корпораций можно бороться воздействием на их бухгалтерию. Здесь было бы эффективным введение ограничений по линии госзакупок и госконтрактов. Нужно прекратить взаимодействие государственных организаций с интернет-гигантами в области продвижения, организации различных промокампаний и так далее. Кстати, такая инициатива уже прорабатывается. Также нужно ограничивать их рекламную деятельность. По моим оценкам, российский госсектор платит этим корпорациям 4-5 миллиардов рублей ежегодно», – поделился Горелкин.

При этом собеседник отметил, что не поддерживает идею о замедлении трафика для ИТ-корпораций или блокировке их ресурсов. «Это ударит по российским пользователям. История с мессенджером Telegram это красноречиво показала. Потому, на мой взгляд, такие меры не эффективны и вызывают раздражение в обществе», – отметил депутат Госдумы.

«Кроме того, мы должны активнее задействовать механизм международных организаций и международных судов. Там, где есть общие интересы, Россия должна объединяться с другими странами, потому что для всех уже стало очевидным – разработка законов, регулирующих деятельность ИТ-гигантов – это мировой тренд. Например, проблема локализации и защиты персональных данных пользователей актуальна в равной степени как для Евросоюза, так и для России. Если бы мы могли объединиться в этом сегменте – воздействие на интернет-платформы стало бы более эффективным», – подчеркнул Горелкин.

Наличие эффективного законодательства в ИТ-сфере может иметь важное значение для российской экономики, добавил собеседник. И формирование такого законодательства – одна из ключевых целей на ближайшие годы. «Это не пустые слова, мы будем ужесточать нормы в отношении деятельности интернет корпораций, и я призываю платформы прислушаться к голосу разума, а не следовать каким-то собственным представлениям о нашей стране, которые зачастую не соответствуют действительности», – заключил Горелкин.

Напомним, Минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвиняется в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию, из-за чего потребителям был нанесен вред.

Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил о том, что другая американская корпорация – Facebook – «по-хамски ведет себя в отношении россиян. Потому нам нужно в максимально оперативные сроки принять закон, обязывающий западные IT-компании работать в российском правовом поле». По его словам, России нужно принять закон, обязывающий западные IT-компании открыть свои представительства на территории России нашей страны.

Между тем Лента.ру писала о том, что за последние несколько лет YouTube без объяснения причин заблокировал более двух сотен русскоязычных каналов, а Twitter и Facebook отказываются локализовать данные россиян и выплачивать штрафы за несоблюдение местных законов.