Марадону похоронили в пригороде Буэнос-Айреса

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса, сообщил телеканал TN.

По сведениям телеканала, на том же кладбище похоронены родители аргентинского футболиста, передает РИА «Новости».

На площади конгресса на большом экране транслируют его матчи, а на обелиск в центре столицы проецируют слова «Спасибо, Диего» и изображение с футболистом.

Многие люди заняли очередь у президентского дворца еще с ночи, и утром произошли столкновения с полицией из-за желания как можно быстрее попасть к гробу кумира.

К 13.00 очередь к гробу Марадоны растянулась на четыре километра, все желающие явно не смогли бы увидеть своего кумира до 16.00, когда по просьбе семьи должны была закончится церемония прощания.

Поэтому власти решили ограничить количество людей, отрезав очередь на подступах к дворцу с помощью полицейских кордонов. Эта мера возмутила многих собравшихся. Через несколько мгновений на улице, ведущей к дворцу, начались столкновения фанатов и полиции.

В центр города стянули бронетехнику, водометные машины, сотни полицейских, в том числе на мотоциклах, помогали рассеивать толпу. Правоохранители были вынуждены применять слезоточивый газ и водометы, на центральном проспекте города начался хаос.

При этом фанаты сломали несколько ограждений у президентского здания и ворвались во внутренний двор, однако их удалось вытеснить оттуда. Было решено на время перенести тело Марадоны из зала прощания в целях безопасности.

После нескольких разгонов толпы власти решились на продление церемонии прощания, но позже заменили ее на проезд кортежа с гробом по улицам, чтобы у людей, оставшихся без входа на площадь, была возможность попрощаться. В районе 18.00 кортеж начал движение.

Толпа хором скандировала футбольные кричалки, пела песни о Марадоне, исполняла гимн Аргентины. Чаще всего слышались слова: «Диего, не уходи!».

Кортеж направился к частному кладбищу неподалеку от столицы. Дорога заняла около часа. За кортежем бежали, ехали на мотоциклах и скутерах люди, водители вылезали на крыши своих авто.

Войти на частное кладбище в Аргентине разрешалось только родственникам похороненных или тем, кто имеет особое разрешение, потому еще утром две сотни полицейских полностью «зачистили» пространство вокруг территории на расстоянии 300 метров. Внутрь пустили только близких.

Диего Марадона был похоронен вечером в четверг со своими родителями.

Напомним, он умер в среду в возрасте 60 лет, причиной стала острая сердечная недостаточность. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.