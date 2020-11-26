Представителей сборной России по баскетболу изолировали в Эстонии из-за COVID-19

Одного игрока и одного члена делегации сборной России по баскетболу поместили на карантин в Эстонии из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.

«Повторное исследование всей команды принесло два неопределенных результата – у этого же игрока и еще одного члена делегации, чей первый тест был отрицательным. По медицинскому протоколу ФИБА и законодательству Эстонии неопределенный результат приравнивается к положительному, поэтому указанные два члена делегации были помещены на карантин», – говорится на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Имена людей, у которых выявлены неопределенные результаты теста на коронавирус, не называются.

Сборная России во вторник прибыла в Таллин для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2022.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону в связи с выявлением коронавируса в команде изолирована в полном составе.