Сборную России по биатлону изолировали из-за коронавируса

Сборная России по биатлону в связи с выявлением коронавируса в команде в полном составе изолирована до утра четверга, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский. Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) будет принимать решение об участии россиян в этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Да, в нашей команде есть случаи коронавируса. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно», – передает РИА «Новости» его слова.

В начале ноября российских туристов из-за подозрения на коронавирус заперли в бункере на Кубе, в котором отсутствовал интернет и связь с ресепшеном отеля.