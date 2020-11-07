Российских туристов заперли в бункере на Кубе из-за COVID-19

Российских туристов из-за подозрения на коронавирус заперли в бункере на Кубе, в котором отсутствовал интернет и связь с ресепшеном отеля.

У российских туристов, которые прилетели на Кубу, тесты на коронавирус сделали в общественном туалете. Когда у некоторых из группы выявили положительные результаты, их трансфером отправили в больницу. Всех, кто находился с ними в контакте, изолировали в отдельном бункере, сообщила девушка из Екатеринбурга, оказавшаяся в этой ситуации, передает Ura.ru.

«Там нет интернета и возможности связаться с ресепшн. Наш гид абсолютно не интересуется ситуацией», – рассказала туристка.

Девушка также отметила, что тем, у кого тест на коронавирус не показал положительного результата, сделают его повторно через пять дней. Все это время туристы должны будут находиться в изоляции. Если второй тест будет отрицательный, они отправятся домой. На просьбы провести платный тест, результаты которого будут получены быстрее, пострадавшей туристке отказали.

Туристка рассказала, что ночью, не выдержав условий пребывания, она сбежала из бункера, но затем вернулась, чтобы быть на связи с персоналом туроператора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство вернувшихся из-за границы россиян, у которых был обнаружен коронавирус, прибыли из Турции.