Попова назвала долю вернувшихся из Турции туристов среди заразившихся COVID

Большинство вернувшихся из-за границы россиян, у которых был обнаружен коронавирус, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«После открытия границы с Турцией вернулись почти 1,5 млн человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных положительных 90% – это лица, вернувшиеся из Турции. Поэтому здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры, потому что основной ввоз – это ввоз из Турецкой республики», – передает слова Поповой РИА «Новости».

Глава ведомства предложила также ужесточить контроль над соблюдением требований Роспотребнадзора, отметив, что заболеваемость коронавирусом снижается, если следовать всем предписаниям.

Ранее Попова заявила, что ряд регионов России не соблюдают масочный режим. По ее словам, есть субъекты, где около половины населения не носят маски.

В сентябре лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить туристические поездки в Турцию из-за ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 18 257 случаев COVID-19, всего в стране зарегистрировано более 1,6 млн случаев заболевания.