Жириновский призвал запретить туристические поездки в Турцию

В связи с ситуацией с коронавирусом следует прекратить выезд российских туристов за рубеж, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он заявил в Telegram, что возобновление «туристического потока из России в южные страны» оказалось «преждевременным», так как «отдыхающие привезли» в Россию коронавирус. В частности, по его словам, речь идет о Турции. Из-за ситуации с коронавирусом Жириновский призвал «срочно прекратить выезд» россиян «за рубеж в туристических целях». Он также считает, что «ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны». Жириновский отметил, что «в будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена».

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин перечислил основные особенности туристических поездок россиян в Египет и Турцию в период пандемии коронавируса.

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