Названы особенности путешествий в Египет и Турцию в 2020 году

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин перечислил основные особенности туристических поездок россиян в Египет и Турцию в период пандемии коронавируса.

По словам Горина, самым востребованным направлением как для одиночного отдыха, так и отдыха всей семьей в 2020 году является Турция, передает «Ридус».

За 20 дней августа Турцию посетили 350 тыс. россиян, а за первые две недели сентября – 25 тыс. граждан России.

Специалист связывает такое предпочтение россиян с дороговизной отдыха в Египте, а также отменой в 2015 году прямых частных рейсов из Москвы.

«Цена такого тура (в Египет – прим. ВЗГЛЯД) зависит от курса валют, который за последнее время изменился почти на 25%. Отсутствие частных рейсов не дает турпакет сделать более доступным. В среднем такой отдых составляет 700-1000 долларов (это порядка 53 тыс. – 76 тыс. рублей) для одного путешественника сроком на неделю», – рассказал Горин.

По наблюдениям вице-президента АТОР, пандемия изменила отдых, но не сильно. «Единственное изменение в системе all inclusive – то, что теперь блюда предлагают официанты, но сам шведский стол сейчас работает по тем же критериям, которые были ранее. Масочный режим действует за территорией отеля – в торговых центрах и общественном транспорте. В самой гостинице туристы отдыхают без масок», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уникальность этого туристического сезона состоит в том, что он будет продлен до зимы из-за пандемии и ограниченного количества стран, которые готовы принять россиян для отдыха.

Напомним, египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir возобновил полеты в Москву с 17 сентября. Кроме того «Аэрофлот» запускает три рейса в неделю в Каир с 9 сентября.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, 10 сентября въезд для россиян открыло Королевство Марокко. Также для россиян стали доступны Абхазия и Южная Осетия.

Ранее АТОР опубликовала правила въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.