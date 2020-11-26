Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по Марадоне

Посольство Аргентины в Москве приспустило флаг в знак скорби по легендарному футболисту Диего Марадоне.

У здания дипмиссии появился небольшой «мемориал»: футбольный мяч и красные гвоздики. Между прутьями ограды – записки от поклонников футболиста на испанском языке, в которых они благодарят его за вклад в развитие футбола, передает РИА «Новости».

Жители российской столицы и живущие в ней граждане Аргентины несут цветы к посольству латиноамериканской страны, чтобы выразить свою скорбь в связи со смертью Диего Марадоны.

У входа в здание посольства на Большой Ордынке появилось несколько букетов роз и гвоздик. Некоторые из них лежат на импровизированном постаменте, накрытом флагом Аргентины. На нем же находится футбольный мяч – символ игры, которой Марадона посвятил свою жизнь. Рядом закреплена записка с надписью от руки на испанском: «Мы с вами! Будем помнить всегда!», передает ТАСС.

Напомним, в среду в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.