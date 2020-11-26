Клинцевич напомнил министру обороны Германии о последствиях разговора с Россией «с позиции силы»

«Уроки Второй мировой войны, видимо, ничему их не научили», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя призыв министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорить с Россией с позиции силы в вопросах разоружения.

«Министр обороны ФРГ еще раз показала, что независимая Европа и Германия как лидер ЕС имеют весьма условный государственный суверенитет. Такое заявление демонстрирует полную зависимость Германии от НАТО и США», – убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Все аналитики считают, что разговаривать с Россией при помощи агрессивной риторики бесполезно. Да и войну никто не будет начинать. Германия заинтересована в дружбе с Россией. ФРГ и ее экономические круги также четко знают, что у России нет потребности в конфликте с Германией. Поэтому такое заявление – это политическое безрассудство», – считает сенатор.

Собеседник также отметил, что «уроки Второй мировой войны, видимо, ничему их не научили».

«Что касается их претензий к нашим вооруженным силам – мы только-только начали восстанавливать потенциал страны с позиции современных требований. У нас нет переизбытка или сверхнорм военной мощи. Мы занимаемся перевооружением. Также мы продекларировали переход на профессиональную армию, прекрасно понимая, что содержать такую армию сложно. При этом мы не гонимся за количеством, а делаем упор на качество. Это гарантирует нам безопасность», – подчеркнул Клинцевич.

В среду министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны России стала очевиднее. В связи с этим она призвала НАТО усилить оборонные способности и вести переговоры с Россией «с позиции силы».

«Факт, что российская сторона вложила значительные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что угроза стала более явственной», – передает ТАСС слова министра.

«Мы должны усилить нашу позицию и вести переговоры с Россией по таким вопросам, как разоружение, с позиции силы», – подчеркнула Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

На завление министра обороны Германии отреагировал сенатор Алексей Пушков. «Вести диалог о разоружении с Россией «с позиции силы», как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают», – написал он в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Германию «на деле, а не на словах отказаться от бесперспективного конфронтационного курса, приступить наконец к нормальному конструктивному взаимодействию», чтобы, в частности, прояснить обстоятельства инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Позицию Германии по отношению к России раскритиковали и в немецком Буденстаге.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявлял об отсутствии у Запада готовности к диалогу и пообещал дать ответ на «хамство» со стороны Запада.

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