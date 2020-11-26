Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана

Кельбаджарский район передан азербайджанской стороне, сообщил представитель миротворческого контингента ВС России полковник Семен Дегтярев.

«Кельбаджарский район официально передан азербайджанской стороне в соответствии с трехсторонними соглашениями глав государств», – приводит слова представителя миротворческого контингента ВС России ТАСС.

В Минобороны России сообщили, что процесс передачи проконтролировали российские миротворцы. «Военнослужащие российского миротворческого контингента при выполнении условий трехстороннего соглашения в ходе передачи Кельбаджарского района обеспечили безопасность гражданского населения и организованную передачу района», – сообщили в военном ведомстве.

Передача контроля над Кельбаджарским районом под наблюдением российских миротворцев началась с 00.00 25 ноября.

Напомним, 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации объявил о возвращении под контроль Баку трех районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, уточнив, что Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район – до 15 ноября, Лачинский район – до 1 декабря. Позже Азербайджан предоставил Армении отсрочку на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджара.

10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. 14 ноября подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

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