Минобороны Армении опровергло информацию об отставке начальника генштаба Началась передача Кельбаджарского района Азербайджану 25 ноября 2020, 16:29 Текст: Ксения Панькова

Российские миротворцы контролируют процесс передачи Кельбаджарского района Нагорного Карабаха Азербайджану, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «С 00.00 25 ноября в соответствии с трехсторонним заявлением президента Российской Федерации, президента Республики Азербайджан и премьер-министра Республики Армения под контролем российских миротворческих сил началась передача Кельбаджарского района Нагорного Карабаха азербайджанской стороне», – цитирует ТАСС Конашенкова. Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Нагорный Карабах поблагодарил Россию за содействие в прекращении войны. Кроме того, армянская сторона обязалась передать Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарский район (Карвачар), до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Также сообщалось, что власти Азербайджана планируют переименовать два села в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Баку.

