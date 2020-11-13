Баку решил переименовать два перешедших под его контроль карабахских села

Власти Азербайджана планируют переименовать два села в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Баку, сообщила пресс-служба азербайджанского парламента.

«Это решение обсуждал заседавший сегодня парламентский комитет по региональным вопросам. В частности, планируется переименовать село Гушчубаба в Ходжалинском районе – предлагается дать ему название Бахарлы, а также село Цакури в Ходжавендском районе – оно будет называться Хюнерли», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что инициатива о переименовании, а равно и предложения по новым названиям этих сел поступили от президента Азербайджана Ильхама Алиева. «После обсуждений инициатива была одобрена и рекомендована к пленарному обсуждению», – сообщили в парламенте.

Напомним, армянская сторона обязалась передать Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарский район (Карвачар), до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Россия, как гарант безопасности региона, ввела миротворческие войска. Информационные агентства сообщали, что в Нагорном Карабахе жители Кельбаджарского (Карвачарского) района, который должен перейти под контроль Азербайджана, поджигают свое имущество, чтобы не сдавать азербайджанцам.