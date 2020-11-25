Поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды

Инцидент с заходом эсминца ВМФ США «Джон Маккейн» в воды залива Петра Великого насмешил читателей польского издания Interia, которые посоветовали американскому кораблю вернуться в собственные воды.

«Зачем они передвигаются так далеко от дома, чего они ищут?» – передает РИА «Новости» слова пользователя по ником ~salome.

«Слабоватая вышла демонстрация, раз (...) они сразу же дали задний ход. Вошли в чужой двор и сразу же вышли. Почему, если они считают, что у них было право там находиться?» – считает Dyzio.

«Риторический вопрос: это последние конвульсии Трампа или жесткое вступление в игру Байдена?» – написал Sien.

«Может, какой-нибудь русский эсминец в конце концов решит пройтись в теплых международных водах Мексиканского залива?» – поинтересовался OLAF.

«Если бы нечто подобное сделали россияне, это назвали бы провокацией», – считает комментатор с именем Zyga. Он добавил, что американцы зашли в территориальные воды России и покинули их по первому требованию российской стороны.

«Что они доказали? Зря потратили топливо, вот и все», – подчеркнул пользователь.

«Нужно топить этих бандитов, а потом спрашивать, зачем они лезут в чужие воды не в своем полушарии», – заявил Stary Komuch.

Zorro написал, что в случае потопления американского корабля России пришлось бы столкнуться с серьезными последствиями. «[Президент России Владимир] Путин, как мы видим, умнее сторонников нападения на американские военные объекты», – отметил он.

Напомним, эсминец ВМС США зашел за линию границы России. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». В 2018 году американские военные корабли впервые за десятилетия приблизились к заливу.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.