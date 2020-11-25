В Нагорный Карабах вылетели два Ил-76 с российскими военными врачами

Два военно-транспортных самолета Ил-76, на борту которых находятся медики Восточного военного округа, вылетели в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны.

«Первые два самолета Ил-76, осуществляющие переброску медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в район выполнения задач в Нагорный Карабах, вылетели из аэропорта Хабаровск-Новый», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Всего в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств.

Напомним, главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах.

Акар сообщил, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре.