Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.0 комментариев
Американский самолет нарисовал портрет Моны Лизы в небе над двумя штатами
Воздушное судно создало масштабный портрет шедевра Леонардо да Винчи во время трехчасового полета над территориями Оклахомы и Арканзаса.
Траектория полета самолета над американскими штатами Оклахома и Арканзас образовала силуэт знаменитой «Джоконды», передает РИА «Новости».
Необычный маршрут, очертаниями напоминающий портрет кисти Леонардо да Винчи, зафиксировал сервис отслеживания авиации Flightradar24.
«Бывает «искусство в небе», а бывает Искусство в небе. Это – как раз второе», – написали представители портала в соцсети. К публикации они прикрепили скриншот радара с получившимся рисунком.
Согласно информации сервиса, аппарат Cessna Skylane RG вылетел из аэропорта Бентонвилл в Арканзасе. Для завершения картины самолет непрерывно находился в воздухе более трех часов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский лайнер в американском штате Нью-Джерси чудом избежал столкновения с беспилотником.