Нефть подорожала на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут более чем на 1%, отмечая увеличением уже пятую торговую сессию подряд.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,15% – до 48,33 доллара за баррель, январские фьючерсы на Brent подорожали на 1,19%, составив 48,43 доллара за баррель, а январские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 1,07% – до 45,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду стоимость нефти продолжает расти пятую торговую сессию подряд, за это время прибавка для марки Brent составила 9,2%, WTI – 8,3%. Оптимизм на сырьевом рынке вызван новостями об успехах в разработке вакцин от коронавируса. В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70% до 90%.

Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 92%, эффективность препарата американской Pfizer и немецкой BioNTech оценивается в 95%, а вакцины от Moderna – в 94,5%.