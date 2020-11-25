Байдену предложили «президентские» брифинги по разведке

Джо Байден, объявивший о победе на президентских выборах в США, сообщил, что для него уже готовы проводить брифинги по разведке.

Reuters сообщило, что Белый дом разрешил предоставлять Байдену ежедневные секретные отчеты, которые составляют для президента разведслужбы. У Байдена теперь будет доступ к последним разведывательным данным США, передает ТАСС.

Байден подтвердил, что ему уже предлагали провести брифинг, но «сегодня такой встречи не было». Он сообщил, что собирается «проводить их на регулярной основе». Кроме того, Байден сообщил, что его сотрудники уже контактировали с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, тот «очень и очень помог», передает РИА «Новости».

Напомним, в США началась формальная процедура передачи президентской власти Байдену. При этом действующий глава американского государства Дональд Трамп отказался признавать победу Байдена на выборах в США.

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