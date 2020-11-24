Байден пообещал «бросать вызов противнику» на посту президента США

Соединенные Штаты будут лидировать в мире, следующая американская администрация будет бросать вызов противнику и сотрудничать с союзниками, заявил кандидат в президенты США Джозеф Байден.

«Моя команда отражает тот факт, что Америка вернулась, она будет вновь лидировать в мире, а не уходить от него, вновь сидеть во главе стола, готова будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников!» – сказал Байден во время своего выступления, передает РИА «Новости».

«Эта команда (…) реализует мою веру в то, что Америка сильнее всего тогда, когда она работает с союзниками», – сказал Байден, представляя будущих назначенцев в свою администрацию на сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.

Демократ представил Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд – на место постпреда при ООН, Джейка Салливана – на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса – в министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – ответственным по климату.

«Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась», – заявила Томас-Гринфилд.

По словам Байдена «вся эта команда добилась в сумме наиболее крупных достижений в национальной безопасности и дипломатии за последнее время».

«Это стало возможным благодаря десятилетиям опыта работы с партнерами. Именно так мы сохраняем безопасность Америки без участия в ненужных военных конфликтах», – добавил он.

Кроме того, демократ отметил «прогресс по оформлению победы на выборах» по мере того, как штаты сертифицируют результаты голосования.

Байден также приветствовал решение Управления общих служб (GSA) начать процесс передачи власти и заверил, что скоро начнутся обсуждения с федеральным правительством, необходимые для этого процесса.

Ранее Невада стала третьим штатом, который утвердил победу кандидата от Демократической партии за последние сутки. До этого победу Байдена утвердили в Пенсильвании и в штате Мичиган.

Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти. Кроме того, Трамп заявил, что начало процедуры передачи власти его противнику-демократу Джо Байдену не означает окончательного итога прошедших выборов.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.

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