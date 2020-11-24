Мичиган утвердил победу Байдена на выборах в штате

Счетная комиссия штата Мичиган утвердила итоги голосования, согласно которым в штате победу на американских президентских выборах одержал демократ Джозеф Байден.

Сертифицировать результаты согласились двое демократов из комиссии и один республиканец. Четвертый член комиссии – еще один представитель Республиканской партии – проголосовал против. Местное отделение Республиканской партии добивается пересчета голосов, который возможен только после утверждения результатов голосования. Мичиган дает 16 голосов выборщиков, передает ТАСС.

Напомним, Мичиган входит в число штатов с «подозрительными округами», обеспечившими избрание Байдена. Также к ним относятся Пенсильвания, Висконсин, Джорджия и Невада. Республиканцы представили американскому суду доказательства обоснованности претензий к итогам голосования в Мичигане. По информации, опубликованной на сайте вице-губернатора Мичигана, Байден победил в этом штате с 50,6% голосов, Трамп набрал 47,8% (разница в 154 тыс. голосов).

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