Победу Байдена утвердили в Неваде

Верховный суд Невады утвердил результаты выборов в штате – победил демократ Джо Байден, передает Associated Press.

Таким образом, Байдену достаются все шесть выборщиков от штата, передает РИА «Новости».

Это уже третий штат, который утвердил победу кандидата от Демократической партии за последние сутки. Ранее победу Байдена утвердили в Пенсильвании и в штате Мичиган.

Напомним, Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти. Кроме того, Трамп заявил, что начало процедуры передачи власти его противнику-демократу Джо Байдену не означает окончательного итога прошедших выборов.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.

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