Эксперт объяснил желание Навального остаться в Германии

«Вероятно, Навальный сейчас получает специальные указания или присутствует на особых встречах по поводу определения его дальнейшего пути», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, комментируя обращение Навального к немецким властям с просьбой продлить ему разрешение на пребывание в стране.

«Не думаю, что правительство Германии здесь выступит самостоятельным игроком, который решает дальнейшую судьбу Навального. Проект «Навальный» связан, скорее, с Соединенными Штатами, да и сам Навальный, не скрывая этого, контактировал с США», – рассказал член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

По мнению Григорьева, «Навальный, возможно, проходит на территории Германии какую-то специальную подготовку» к своим дальнейшим действиям. «Понятно, что Навальный не самостоятельная, а глубоко зависимая фигура. Вероятно, сейчас он получает специальные указания или присутствует на особых встречах по поводу определения его дальнейшего пути», – предположил собеседник.

«При этом, исходя из информации СМИ, времяпрепровождение Навального в Германии за счет немецких налогоплательщиков является для него достаточно комфортным», – добавил Григорьев.

Ранее Сенат Берлина заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос о продлении шенгенской визы для российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна («Альтернатива для Германии»).

По словам депутата, становится все более очевидным, что федеральное правительство и берлинский Сенат играют на время. Он считает, что если бы немецкие правоохранительные органы были заинтересованы в раскрытии дела о покушении на Навального, «то расследование, по всей вероятности, было бы давно завершено». Линдеманн сказал, что вместо этого налицо «позиция выжидания, когда наконец все быльем порастет», речь идет об «укрывательстве господина Навального от российского правосудия путем размещения его на территории ФРГ».

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Следует отметить, что при этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодарядействиям пилотов и омских врачей.

Между тем Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.