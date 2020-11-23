Названа причина переноса запуска спутников «Гонец»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2» с тремя спутниками связи «Гонец-М » с космодрома Плесецк был отложен из-за дополнительных проверок в связи с обнаружением неисправности у аналогичного носителя на космодроме Куру во французской Гвиане.

«В связи с обнаружением специалистами Роскосмоса технических неполадок в аналогичной ракете-носителе при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру) государственной комиссией принято решение о проведении дополнительных проверок готовности ракеты-носителя «Союз-2» к пуску», – рассказали ТАСС в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что сейчас на космодроме Плесецк проводится проверка систем и агрегатов ракеты в монтажно-испытательном корпусе. Дата пуска ракеты определит государственная комиссия по итогам проверок.

Ранее стало известно, запуск трех спутников связи «Гонец-М», запланированный на 24 ноября, решено отложить. Предварительно, запуск состоится 3 декабря.

На прошлой неделе главе Минобороны Сергею Шойгу доложили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2» с выводом на орбиту «блока космических аппаратов» состоится 24 ноября. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что на 24 ноября запланирован запуск ракеты-носителя со спутником связи «Гонец-М». «Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.