Стало известно о решении перенести запуск спутников «Гонец-М» Названа дата новой попытки запуска спутников «Гонец» 23 ноября 2020, 10:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Запуск трех спутников связи «Гонец-М» с космодрома Плесецк, который отложили ранее из-за замечаний к ракете, предварительно перенесен на 3 декабря, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. «Запуск спутников «Гонец» предварительно перенесен на 3 декабря», – сообщил источник ТАСС. Ранее в понедельник источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск трех спутников связи «Гонец-М», запланированный на 24 ноября, решено перенести. Напомним, на прошлой неделе главе Минобороны Сергею Шойгу доложили, что пуск ракеты-носителя «Союз-2» с выводом на орбиту «блока космических аппаратов» состоится 24 ноября. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что на 24 ноября запланирован запуск ракеты-носителя со спутником связи «Гонец-М». «Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

