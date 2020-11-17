Шойгу доложили о дате запуска спутника «Гонец-М»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» назначен на 24 ноября, об этом главе Минобороны Сергею Шойгу доложил генерал-полковник Сергей Суровикин.

Шойгу проверил подготовку к пуску ракеты-носителя «Союз-2» с блоком космических аппаратов, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с выводом на орбиту блока космических аппаратов состоится 24 ноября, в настоящее время боевой расчет Минобороны России завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс», – доложил министру Суровикин.

В конце октября источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск ракеты-носителя со спутником связи «Гонец-М» запланирован на 24 ноября.

«Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.