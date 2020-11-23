Александр Скляр обозвал Стаса Михайлова «упырем»

Лидер рок-группы «Ва-банкъ» Александр Скляр назвал Стаса Михайлова «упырем» после того, как Михайлов высказался о ситуации в шоу-бизнесе в связи с коронавирусом.

Михайлов в эфире программы «60 минут» предложил звездам шоу-бизнеса в трудные времена самим создать фонд, который будет распределять помощь нуждающимся. Также Михайлов призвал звезд не бросать свои коллективы и привел в пример себя самого, заявив, что все это время продолжает выплачивать деньги своему коллективу, сообщает «Московский комсомолец».

Скляр обвинил коллегу во лжи: «Он рассказал, что продолжает обеспечивать собственный коллектив даже во время отсутствия концертов. Наглая циничная ложь!». Основатель группы «Ва-банкъ» утверждает, что за все время пандемии Михайлов ни копейкой не помог своим музыкантам. «Бросил их на произвол судьбы. Упырь», – заявил Скляр, добавив, что по его мнению, это психология люмпена. «Просто ему еще и публичное поощрение необходимо. Вот и врет на голубом глазу», – считает Скляр.

Напомним, певец Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев поддержал предложение Меладзе об отмене новогодних голубых огоньков и прочих музыкальных программ.

Заслуженная артистка России Елена Воробей заявила, что большинство зрителей ошибочно полагают, будто трудности пандемии обошли стороной звезд шоу-бизнеса, и призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Читатели газеты ВЗГЛЯД в соцсетях высказались, кого бы из артистов они хотели видеть на экранах в новогодних праздничных программах и шоу.